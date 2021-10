TYLKO NA PUDELKU: Jacek Jelonek z "Prince Charming" reklamuje zabieg POWIĘKSZENIA PRĄCIA kwasem hialuronowym! (ZDJĘCIA)

hahahah 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

hahahahahah no oby mu nie odpadł 😂 A tak poważnie to jeśli ktoś w zawodzie ma 5cm to jestem w stanie zrozumieć że to bardzo komplikuję te relacje .Fajnie że i Panowie mogą skorzystać♥️