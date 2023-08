Producent serialu, w którym grała Meghan Markle, ujawnił, że rodzina królewska INGEROWAŁA w scenariusz. Zakazali używać jej jednego słowa

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Uważam, że królewska rodzina powinna dawać dobry przykład dla przyszłych pokoleń. A w tej Anglii to jeden wielki burdel jest. Same zdrady, afery, lubi nie lubi, walka o tron , zazdrość, romanse. Co to ma być? A ten Karol szkoda gadać.