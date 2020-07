Promienna Małgorzata Rozenek rozkoszuje się chwilami w towarzystwie Henia: "Życie jest piękne" (FOTO)

Chociaż Majdanowie świetnie czują się w roli rodziców i najchętniej spędzaliby z potomkiem każdą wolną chwilę, powoli wracają już do zawodowych obowiązków. Niedawno Małgorzata rozpoczęła nagrania do kolejnego sezonu Projektu Lady. Aby ograniczyć podróże między domem a planem zdjęciowym, pomysłowa celebrytka postanowiła na jakiś czas przeprowadzić się do pałacu w Rozalinie.