Przygotowania do ślubu Krzysztofa Bosaka

Ale się z Was "miłosierdzie" wylewa. Wstyd!!! A młoda- może jest mądrą, dobrą kobietą i to czyni ją piękną? Pan młody równie dobrze może być wzruszony,a nie smutny. To tylko zdjęcia. Uchwycony moment i tyle. Ktoś te zdjęcia dobierał,więc mógł np brać tylko te popierające tezy autora. Państwu młodym życzę 100 lat w miłości. Państwu nienawistnikom- więcej pogody ducha, a mniej skłonności do ranienia bliźnich.