Przełom w sprawie Madeleine McCann. Są NOWE DOWODY, które mogą obciążyć głównego podejrzanego

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w sprawę zamieszany jest pochodzący z Niemiec Christian Brückner . Mężczyzna przebywa obecnie za kratami po udowodnionych mu pięciu przestępstwach seksualnych, jakich dopuścił się w latach 2000-2017 względem kobiet i dziewczynek w wieku od 10 do 80 lat. O przedłużeniu jego wyroku może zadecydować nowo odkryty dowód .

Podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann zostanie dłużej w więzieniu?

Magazyn "New York Post" donosi, że niemieccy policjanci dotarli do konta mailowego, za pośrednictwem którego przesyłane zostały materiały pornograficzne z udziałem dzieci. Póki co nie podano żadnych szczegółów, lecz funkcjonariusze wskazują na powiązanie korespondencji z osadzonym pedofilem.