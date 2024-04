Zaginięcie Madeleine McCann. Kluczowy świadek złożył zeznania. Twierdzi, że ma nagrania na mężczyznę powiązanego ze sprawą

Ania 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Tak, tak, ja mam dowody! Ale ich nie przedstawiam oczywiście, choć stawiam się na sprawie. Filmiki są i nagrania jak porywa! Ale ani nie pokażę nikomu tych filmików i nagrań, ani gość który ponoć nagrywał zbrodnię, przez lata nie wpadł na to by to policji podrzucić. A w ogóle to miał farta, nie? Akurat jak coś nagrywał to mu się zbrodnia trafiła przed obiektywem, cóż za przypadek! Widziałem co zrobił - ale tyle lat siedziałem cicho, mimo tego że cały świat o tym huczał i nagle teraz akurat sobie przypomniałem. No owszem, ten facet rozmawiał o tym, co zrobił, ponoć lata temu z jakimś pracownikiem socjalnym - ale nieeee, skądże, pracownik socjalny nie wpadł na to by od razu przekazać te informacje policji, nie, bo dlaczegóż by? Oczywiście, świadkowie byli, widzieli dziecięce zabawki w terenie, a nawet podobno ciało. Ale wtedy, choć wkoło trwały poszukiwania, to poszli dalej na spacer i nikomu nie powiedzieli. Przecież co dzień się człowiek na spacerze natyka na ciało lub dziecięce zabawki w krzakach w okolicy gdzie kilka dni temu porwano dziecko, nie? To takie zwyczajne, że nie nie zwrócili wtedy po prostu uwagi i dopiero po latach ich tknęło że to może się wiązać z Madlaine. Super logika...