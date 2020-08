"Przemęczona" Marina znów tłumaczy się z luksusowych wakacji i grozi: "Będę was męczyć WIDOKIEM MNIE W BIKINI" (FOTO)

Skopiowane 1 godz. temu zgłoś do moderacji 262 4 Odpowiedz

Co innego może pokazywać? Ciuchy, buty torebki, figura, twarz, paznokcie, kosmetyki, mąż, syn, wakacje, dom, samolot to wszystko co ma do zaoferowania. Kiedyś była piosenkarką, śpiewała w teatrze Buffo (jeśli się nie mylę) w sztuce Romeo i Julia, potem był serial 39 i pół oraz Taniec z Gwiazdami. Od kiedy spiknęła się że Szczęsnym zawodowo stoi w miejscu. Jej ostatnia płyta przeszła bez echa, nawet płyta Borucowej została ciepłej przyjęta. Tłumaczy się tym że nie daje łapówek by jej piosenki były puszczane w radiu, a po operacji wycięcia polipów jej struny głosowe nie działają tak jak kiedyś i dlatego nie koncertuje. Rozumiem to straszna tragedia dla piosenkarza, spójrzmy chociażby na Briana z Backstreet Boys, ale Marina tak naprawdę nie ma do zaoferowania nic innego. Poza miałkim śpiewaniem i wyglądem nie ma nic. Nie jest inteligentna, ma ubogi zasób słownictwa. Na jej Instagramie królują metki drogich projektantów, drogich wnętrz i drogich wakacji ale trudno wyłuskać z tego coś co możnaby nazwać jej stylem. Co wam przychodzi na myśl na hasło "styl Mariny"? Wielkie logo, droga metka? A nie jakich konkretny trend, ulubione ubrania, paleta kolorystyczna. Chyba nikt z was nie miał tak że patrząc na zdjęcie jakieś stylizacji pomyślał "o to jest w stylu Mariny". Tylko wielkie logo, wielka metka. To nie jest nic odkrywczego i na tyle charakterystycznego by miała szansę odnieść sukces w branży fashion jak to próbują niektóre WaGs - a przyczajała się do tego pytając na początku pandemii czy ma "robić takie dresy?". Nie ma też osobowości by wybić się jako influencerka - tu jest dużo ładnych twarzy ale znów jej miałkość i brak wyraźnego charakteru stoją na przeszkodzie. Nie chcę być złym prorokiem ale wydaje mi się że za 5-10 lat gdy zgaśnie jej uroda to zostanie całkiem na lodzie.