Przemysław Babiarz PIERWSZY RAZ zabrał głos po aferze na Igrzyskach Olimpijskich. "Nie spodziewałem się, że aż tak wielu ludzi udzieli mi wsparcia"

Ceremonia otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wzbudziła masę emocji. Bez wątpienia największym echem odbiły się słowa Przemysława Babiarza, który w piątkowy wieczór komentował dla Telewizji Polskiej, to, co działo się nad Sekwaną.

Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć . To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział na antenie TVP Sport, gdy rozbrzmiał utwór "Imagine".

Przemysław Babiarz przerwał milczenie

Nie, gdyż opierał się na słowach samego Johna Lennona, który przyznawał się do inspiracji manifestem komunistycznym Karola Marksa. Ba, przyznawał się też do pewnej taktyki. Jak stwierdził sam John Lennon, ktoś, kto chce głosić tę ideę, musi decydować się na formę "polukrowaną". Tylko w takiej formie jego piosenki mogły być puszczane w stacjach radiowych. Proszę pamiętać, że mówimy tu o rzeczywistości początku lat 70. - stwierdził w rozmowie z "Faktem".

To było trudne, ale sam fakt, że zostałem zawieszony, a nikt nie kupował mi natychmiast biletu powrotnego do Polski, dawał mi nadzieję, że może ten stan się zmieni. (...) Ale przyznaję, że było to dla mnie nowe doświadczenie. Przykre, ale nie traumatyczne. Wiedziałem, że robota dla widzów, dla kibiców jest zrobiona i to bardzo rzetelnie. Byłem więc spokojny. Ale nie ukrywam, że było mi troszkę przykro - wyznał.