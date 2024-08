Przemysław Babiarz WRACA do komentowania Igrzysk Olimpijskich. Telewizja Polska wydała oświadczenie

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu od samego początku budzą mnóstwo emocji. Wszystko za sprawą ceremonii otwarcia, którą komentował dla widzów TVP Przemysław Babiarz . Dziennikarz relacjonował to, co działo się nad Sekwaną, a jego subiektywne komentarze wywołały powszechne poruszenie.

Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć . To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział na antenie TVP Sport, gdy rozbrzmiał utwór "Imagine".

Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie . Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich - mogliśmy przeczytać w komunikacie TVP.

31 lipca Przemysław Babiarz wrócił do Polski, by dziś, 1 sierpnia, spotkać się z prezesem Telewizji Polskiej oraz dyrektorem TVP Sport. Jak donosi "Fakt" - udało się dojść do porozumienia, a dziennikarz został przywrócony do pracy. Jeszcze dziś wróci do Paryża, by jutro o godz. 17:10 skomentować kolejne zmagania sportowców.