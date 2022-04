Przemysław Kossakowski ZNIKA Z MEDIÓW! "Nie wiem, jak długo to potrwa i CZY W OGÓLE WRÓCĘ"

beti 1 godz. temu zgłoś do moderacji 429 33 Odpowiedz

Nie zgadzam się z krytycznymi uwagami wobec Kossakowskiego. Jego program " Down the Road " zrobił wiele dobrego. Mam dorosłego kuzyna z zespołem Downa. Zdarzały się sytuacje, że ludzie mu dokuczali, wyśmiewali go, obrażali . Osoby niepełnosprawne intelektualnie są dyskryminowane, lekceważone. Ludzie się ich boją. Nie wiedzą, jak mają się zachować. Dzięki takim programom jak " Down the Road" prowadzonym przez Kossakowskiego zmienia się podejście społeczeństwa do ludzi z zespołem Downa.