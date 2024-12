Przerażające sceny w programie Friza. Interweniowali ratownicy. Internauci krótko: "Bardzo CHORY challenge"

Jak ja się cieszę, że mój umysł jest wolny od tego typu rzeczy! Nie, żeby mój rocznik był święty, wolny od głupot młodości, ale, na Boga, dostęp do internetu może mieć dziś każde dziecko i ono chłonie całe te patoczelendże! Przecież ci, którzy to przedstawiają, mogą mieć kogoś na sumieniu! To nie ma nic wspólnego z edukacją, normalnością! Nie znam nikogo z tej ekipy, co nie powoduje u mnie kompleksów, bo już dawno "nabyłam" swój wiek i logiczne myślenie, ale współczuję rodzicom dzieci, które są w nich zapatrzone... Tam, gdzie przekracza się granice zdrowia, nie może być mowy o normalności; każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na różne bodźce! Oby cały, globalny internet niebawem zmądrzał i absolutnie zakazał tego typu patopokazów! Tu wchodzi w grę ludzkie zdrowie, a nawet - życie; nic cenniejszego nie ma!