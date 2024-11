Wersow i Friz polecieli helikopterem do... Vitkaca. Sowa się tłumaczy: "Karol i tak musiał sobie wyrobić godzinki"

Oni są... przaśni. Nie jest to kwestia helikoptera, lotu, zakupów itd. ale oderwanego od samej substancji obrazu który za nimi kroczy. To interesujące, że są w społeczeństwie ludzie, którzy robiąc takie rzeczy nie wywołują negatywnych obrazów. Oni jednak wywołują. Ot, tajemnica :) Herbert do tej tajemnicy nawiązywał pisząc o kwestii smaku, ale to też nie do końca nazywa to odczucie.