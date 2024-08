Wersow żali się na ból szczęki. Ujawnia, co jej DOLEGA!

Wersow to jedna z najpopularniejszych rodzimych influencerek. Ukochana Friza od kilku lat bije wszelkie rekordy w internecie. 27-latka może pochwalić się ogromnymi zasięgami oraz sympatią ze strony internautów. Liczne współprace ze światowymi markami, działalność muzyczna i aktywność w sieci sprawiło, że o influencerce jest obecnie dużo głośniej niż o jej majętnym narzeczonym.

W ostatnim czasie w życiu Wersow zachodzą spore zmiany. Już jakiś czas temu młoda influencerka pochwaliła się w mediach postępami w drodze do, jak mówiła, odzyskania naturalnego wyglądu. Weronika nie tylko usunęła tatuaż, ale również rozpuściła kwas w ustach oraz zafundowała sobie nowy uśmiech. Ten wywołał jednak skrajne emocje wśród jej fanów.

Wersow ma bruksizm. Influencerka opowiedziała o uciążliwym schorzeniu

Ukochana Friza stara się sumiennie relacjonować swoją codzienność. Tym razem 27-letnia influencerka postanowiła opowiedzieć na Instagramie o przypadłości, która już dłuższego czasu poważnie uprzykrza jej życie. Wersow zmaga się bruksizmem, który objawia się m.in. zgrzytaniem zębami. Jak jednak zaznaczyła, najbardziej to odczuwa, gdy nadmiernie się stresuje i ekscytuje np. przed koncertem.

Z medycznego punktu, wspomniany przez Weronikę bruksizm to mimowolne, nawykowe zgrzytanie zębami lub zaciskanie szczęk, które występuje najczęściej podczas snu, lecz może również pojawiać się w ciągu dnia. Jest to jednak dość powszechny problem, który może prowadzić do różnych dolegliwości, takich jak ból głowy, bóle szczęki, uszkodzenie zębów, a nawet problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym.