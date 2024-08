TYLKO NA PUDELKU: Maja Sablewska ROZPUŚCIŁA usta, ale z botoksu nie zrezygnowała. Nawiązała przy tym do nowego wyglądu Wersow

O przemianę Wersow zapytaliśmy Maję Sablewską , uznaną stylistkę, która nigdy nie ukrywała tego, że lubi korzystać z medycyny estetycznej. Jak ocenia to, co dzieje się z Weroniką?

Jak powiedziała naszej reporterce, każdemu z nas zdarza się popełniać błędy. I to na nich się uczymy. Krytyczne komentarze na pewno nie są pomocne, o czym sama przekonała się wielokrotnie. Jest pewna, że Wersow też dojdzie do takich wniosków.

Każdy z nas musi popełnić wiele błędów, żeby móc się na nich nauczyć i zrozumieć, tak naprawdę, gdzie są te granice wewnątrz nas samych. Ja mam 44 lata, popełniłam mnóstwo błędów, też wydawało mi się, że wyglądam naturalnie, a wyglądałam kompletnie nienaturalnie, ale sama musiałam do tego dojść. Nikt z zewnątrz nie potrafił na to wpłynąć. Wydaje mi się, że musi przejść swój proces, by zrozumieć, tak naprawdę, gdzie są jej granice. Opinie w internecie na pewno jej nie pomagają, bo ją wręcz definiują, więc byłabym za tym, żeby dać jej samej dojść do tego, co mogą wiedzieć ludzie dojrzalsi - powiedziała.