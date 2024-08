Nowe zęby Wersow wywołały poruszenie w sieci: "PO CO TO?!". Celebrytka WYMOWNIE reaguje na falę komentarzy... (FOTO)

Cały czas przyzwyczajam się do mojego nowego uśmiechu, więc może być tak, że za jakiś czas stwierdzę, że troszkę coś tam jeszcze pozmieniam , bo mimo iż przez 3 miesiące, nawet jeszcze jak nagrywałam, to już przygotowywałam się do tego. (...) Mimo że dostosowaliśmy go na kilku wizytach, żeby faktycznie był taki, jaki sobie wymarzyłam, to i tak czuję, że może w nim zajść jeszcze kilka zmian - opowiadała.

Afera wokół nowych zębów Wersow

Po co to? Piękne zdrowe zęby po lewej... a te po prawej to... ehh. Młoda dziewczyna, mówi o naturalności, a tyle rzeczy zrobionych i upiększonych, że się płakać chce. Lubię Weronikę, ale to, co gadam, jest... no cóż, niestosowne, nieprawdziwe.