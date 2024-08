Wersow prawi o NATURALNOŚCI i prezentuje fanom NOWY UŚMIECH. Nie wszystkim przypadł do gustu: "Ostra przesada, to bardzo źle wygląda" (FOTO)

Wersow pochwaliła się nowymi zębami. Fani są zdezorientowani

Jeżeli chodzi o zmiany w wyglądzie, to na razie nic nie planuję. Cały czas przyzwyczajam się do mojego nowego uśmiechu, więc może być tak, że za jakiś czas stwierdzę, że troszkę coś tam jeszcze pozmieniam, bo mimo iż przez 3 miesiące, nawet jeszcze jak nagrywałam, to już przygotowywałam się do tego. Nosiłam taki specjalny aparat na noc i różne takie rzeczy. To był cały proces. Czuję, że mogę się jeszcze przyzwyczajać do mojego uśmiechu. Mimo że dostosowaliśmy go na kilku wizytach, żeby faktycznie był taki, jaki sobie wymarzyłam, to i tak czuję, że może w nim zajść jeszcze kilka zmian - wytłumaczyła.