Wersow ROZPUŚCIŁA kwas w ustach. Tak teraz wygląda: "Wyszły mi lekkie siniaki" (FOTO)

Po urodzeniu córki kariera Wersow nie zwalnia tempa. Przeciwnie - można wręcz odnieść wrażenie, że o 27-letniej youtuberce jest ostatnio głośniej niż o jej majętnym narzeczonym, Frizie. W ostatnim czasie influencerka pochwaliła się np. kupnem własnego mieszkania. Urządzanie nieruchomości będzie oczywiście relacjonować w social mediach.

Wersow rozpuściła kwas w ustach

W przypadku tzw. gwiazd internetu kluczowym elementem wizerunku jest oczywiście wygląd. Wersow dobrze o tym wie, dlatego co jakiś czas eksperymentuje czy to z fryzurami, czy z drobnymi zabiegami medycyny estetycznej. Jakiś czas temu ulubienica polskich nastolatek po raz kolejny zmieniła kolor włosów. Po różu i blondzie postanowiła wrócić do brązowych pukli. Jak się okazuje, to był jednak dopiero początek zmian.

Ostatnio influencerka wyjawiła fanom na swoim kanale nadawczym na Instagramie, że zdecydowała się na jeszcze jeden krok w stronę "naturalności". Po długim czasie namysłów postanowiła rozpuścić kwas w regularnie powiększanych ustach.

Byłam rozpuścić ponownie usta. Wielki powrót do Werki z 2018 r.! Nie dość, że brązowe włosy, to naturalne usta. Wyszły mi lekkie siniaki, but I LOVE IT. Tak długo z tym zwlekałam - przekazała odbiorcom.

Wersow stawia na naturalność?

Weronika pochwaliła się już pierwszymi efektami "pomniejszenia" ust. Na razie jest to tylko nagranie z gabinetu. Z czasem na jej instagramowym profilu pojawi się pewnie pełnoprawna sesja.

Swoją drogą, to ciekawe, że mama Mai dopiero teraz zdecydowała się na rozpuszczenie kwasu w ustach. Sama wiele razy mówiła, że w jej przypadku zabieg wyszedł średnio i kwas "migrował", zmieniając kształt jej warg. Mimo to Wersow dumnie (choć ledwo co) uśmiechała się podrasowaną twarzą, czy to na salonach, czy na Instagramie.

