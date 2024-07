Wersow relacjonuje wieczór panieński na Majorce. Internauci wzburzeni: "NIE PRZYPOMINASZ już siebie" (ZDJĘCIA)

Wersow w ogniu krytyki internautów

Uczestniczka 7. edycji programu "Top Model" zaręczyła się zaledwie 3 miesiące przed Wersow. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby rodzice rocznej Mai mieli wkrótce wstąpić w związek małżeński. Zaawansowanymi przygotowaniami do ślubu zajmuje się za to Żaklina Ta Dinh. Panie udostępniły kilka kadrów z rejsu jachtem po wodach Morza Śródziemnego.