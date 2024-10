Wersow relacjonuje greckie wakacje z rodziną i duma nad życiem: "Jestem OGROMNĄ szczęściarą"

Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, że Friz i Wersow do biednych nie należą. Para, której majątek szacowany na ok. 150 milionów złotych, lubi wszystko, co luksusowe i markowe. Tyczy się to także podróży, w które "światowe" gołąbeczki wyprawiają się przy każdej dogodnej okazji, by odreagować intensywny czas w życiu.