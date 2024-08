Wersow pręży się w czerwonym bikini na wakacjach w BARDZO DROGIM hotelu w Grecji

Wersow pokazała się w bikini

Internauci dość mocno zarzucają Wersow hipokryzję. Piszą, że sama mówi o powrocie do naturalności, a fakty są takie, że (ich zdaniem) coraz dalej jej do naturalnego wyglądu. Dyskusja na ten temat trwa do dziś. Sama Weronika ani razu nie odniosła się bezpośrednio do masy komentarzy. Być może nie ma w ogóle takiego zamiaru, a najważniejsze jest przecież to, aby podobała się sama sobie.