"Przez Atlantyk". Antek Królikowski nieudolnie próbuje rozładować napięcie na pokładzie. "Jestem przytomną osobą, nie rób ze mnie IDIOTKI"

Ostatni odcinek również obfitował w kilka napiętych dyskusji i zakończył się dramatyczną sytuacją. Widzowie byli świadkami przerażającego momentu, kiedy to za burtę wypadł żagiel , na co dwójka kapitanów zareagowała niecenzuralnymi krzykami. Kolejny epizod rozpoczął się od próby wciągnięcia genakera na pokład, co, dzięki wspólnym siłom zespołu, zakończyło się sukcesem.

Postaw sprawę jasno i koniec, dosyć tego, no stara, co to ma być. Idź do tego pokoju. Ja cię proszę, powalcz o to. Mam dość patrzenia na to, co tu się wyprawia - namawiał ją Królikowski.