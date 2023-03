Przygotowania do ślubu Daniela Martyniuka z Faustyną już trwają? Tym razem ma być skromnie i "BEZ FAJERWERKÓW"...

Ewa 27 min. temu zgłoś do moderacji 23 4 Odpowiedz

Mentalność takich wieśniaków jest nie do zmiany. Jeden ślub był porażką - to trzeba wziąć drugi, najlepiej unieważnić pierwszy i udawać, że jesteśmy wielką, polską, katolicką rodziną. Matka mojego kolegi tak bardzo nie mogła pogodzić się z rozpadem jego małżeństwa, że z rodzinnych zdjęć wycinała pierwszą żonę, jakby to miało zamazać pamięć i wszelkie błędy. Później suszyła mu łeb o rozwód kościelny. Dla takich prostych ludzi nie liczy się kwestia relacji, jakichś doświadczeń a to, co powiedzą sąsiedzi. Jeśli ten cały Daniel nie dojrzał do życia w rodzinie, niech się bawi, dojrzewa ale nie popełnia kolejnego błędu.