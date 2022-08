Zenek Martyniuk zakręcił Danielowi kurek z pieniędzmi? Nie chce łożyć na jego zachcianki: "Wesele? Już bym NIE ZROBIŁ"

Dwisn 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dobra dobra... Mówić można jedno a robi się drugie. Gdyby rzeczywiście ojciec z matką musieli fizycznie, gdzieś w standardowej firmie zarobić to wtedy wiadomo, że tyle razy oczu by nie przymykali. A kasa jest, kasa spływa, więc Daniel niczym martwić bo się nie musi. Wesela to on on sam pewnie nie chce, bo po co. Teraz i tak trzeba PR robić, że chłopak się zmienił i stateczny się zrobił