Ewelina z Russocic odcina się od Daniela Martyniuka i Danusi: "Każdy ma WŁASNE SUMIENIE i żyje według wartości, które uważa za słuszne"

Chociaż jeszcze niedawno Danuta Martyniuk publicznie zapewniała o sympatii do byłej już synowej, podczas raczenia się papierosowym dymem przed budynkiem sądu grzmiała, nazywając Ewelinę "zas*aną g*wniarą, która próbowała załapać się na kasę Zenka". Zgodny z rodzicielką Daniel stwierdził za to, że była ukochana "złapała go na dziecko". Jakby tego było mało, niedługo po rozprawie młody Martyniuk zaczął regularnie atakować matkę swojego dziecka w sieci. Niedawno na przykład publicznie zadrwił z jej wyglądu, w poniedziałek za to otwarcie zarzucił jej, że związała się z nim jedynie dla sławy.