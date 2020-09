Ewelina z Russocic chce "POZBYĆ SIĘ" NAZWISKA Daniela Martyniuka: "Jest dla nas olbrzymim ciężarem"

Kasia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tym co sie nie podoba, ze Ewelina ma przyznane alimenty. Prosze postulowac o zmiane kodeksu w takim razi, bo poki co prawo stoi po jej stronie. . Jak ja Danielek zdradzal i obrazal publicznie to logiczne bylo, ze rozwod bedzie z orzeczeniem o winie. Nie zastanowil nad konsekwencjami swoich czynow, a teraz zdziwiony, ze alimenty sa. No prosze co za zasadzka zastawiona na niego... A wystarczylo do kodeksu siegnac skoro to tacy swiatowi ludzie. On bedzie sie bawil, z mamusia okulary w Vitkacym za 3 tys kupowal, a ona niech siedzi j z dzieciakiem w domu i wychowuje najlepiej za 500zl. Wstyd, ze jesczze teraz zaluja na nia, a przy jego zasobach finansowych to i tak poki Ewelina ma ograniczone mozliwosci pracy malo zostalo zasadzone.