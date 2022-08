Faustyna od Daniela Martyniuka już szuka funduszy na ŚLUB, grzmiąc: "Nie zamierzam rezygnować z ceremonii"

Wydawać by się mogło, że na tym zakończy się dyskusja. Z pomocą przybyła jednak aspirująca do nazwiska Martyniuków Faustyna , która wszystko już sobie najwyraźniej zaplanowała.

W rozmowie z Twoim Imperium Faustyna bez oporów obwieściła, że w razie czego zawsze może udać się po zapomogę do swoich rodziców. Zaznaczyła przy tym, że i tak najważniejsza jest dla niej miłość. Wesele to natomiast kwestia drugoplanowa.

Jeśli zdecydujemy powiedzieć sobie "tak", to nie zamierzam rezygnować z ceremonii. Jestem panną. Nie będę pozbawiać się podkreślenia ważności i uroku zaślubin. Sama impreza weselna nie jest dla nas priorytetem. O wiele ważniejsze jest świadome przyrzeczenie i życie, które jest po nim. Ale nawet jeśli... Ja pracuję, a do tego zawsze mogę liczyć na wsparcie moich rodziców - czy to duchowe, czy materialne, za co jestem im ogromnie wdzięczna.