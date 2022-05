Przyjaciel Kailii Posey z "Toddlers and Tiaras" o śmierci 16-latki: "Wiedzieliśmy, że ma problemy"

Doświadczony 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 9 Odpowiedz

Osoba 16letnia na zachodzie może robić prawo jazdy i zmienić stan cywilny. Dlatego dziwi mnie fakt że ta dziewczyna mając dostęp do pieniędzy, nie zdecydowała się wyjechać gdzieś gdzie jej nie znają i spróbować od początku. Native speakers nie muszą mieć nawet jakichś specjalnych kwalifikacji żeby znaleźć dobrą pracę w korporacji na całym świecie. Mogła wyjechać na jakiś wolontariat np do Afryki czy azji żeby przekonać się jak dziewczyny młodsze od niej muszą walczyć o siebie i swoje dzieci. Mając toksyczna rodzinę trzeba zrobić wszystko żeby uciec i zawalczyć o siebie, ale da się. Najgorsze co może być to użalanie się nad sobą bo to dawanie innym wygrać.