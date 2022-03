Przyjaciele Hugh Hefnera rozwinęli sieć... UKRYTYCH WILLI Playboya! "Już od wejścia proponowali mi usypaną na tacy KRESKĘ KOKI"

DErtyh 33 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

dopiero program stawia Heffnera i jego biznes w wątpliwym świetle? każdy człowiek mający choćby dwie sprawnie działające klepki doskonale wie co tacy ludzie i takie przybytki mają do zaproponowania, ja nie jestem zaskoczona, może dlatego, że jestem realistką i z zasady nie wierzę w cudowne przypadki na jakie dają się złapać głupiutkie, puste laski, gdy mówią im o wielkiej karierze czy sławie, Heffner to drugi Epstein i każdy w Hollywood to wie, tylko, że nikt nic nie mówi, bo to środowisko to jest raj dla takich, tam klienci walą do takich drzwiami i oknami, wszyscy niby milczą, bo niby nie chcą się wtrącać, a prawda taka, że większość bierze w tym udział, a ci co nie biorą to odwracają wzrok i udają że wszystko ok, dopóki kobiety będą się łudzić, że faceci, którzy ich mamią, że są ich zbawieniem i bez nich nic nie mogą i będą brać udział w takiego typu przedsięwzięciach to nic się nie zmieni