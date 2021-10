Przyjacielski Daniel Martyniuk pod osłoną nocy integruje się z zapomnianą Faustyną! (FOTO)

Na temat Faustyny, tajemniczej dziewczyny Daniela Martyniuka, swego czasu rozpisywały się wszystkie portale plotkarskie. Dziewczyna pojawiła się w życiu krnąbrnego trzydziestoparolatka, gdy ten jeszcze oficjalnie związany był węzłem małżeńskim z nieszczęśliwą Eweliną z Russocic. To właśnie na temat Faustyny Daniel pisał, że "ostra jest jak diabelskie Maserati", i to ona zaopatrywała go w ciepłą pizzę, gdy jemu nie chciało się ruszyć z domu. Niemniej jednak młodym nie było wtedy pisane wspólne szczęście, a o obrotnej blondynce słuch zaginął.