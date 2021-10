Daniel Martyniuk znów POSZEDŁ W MELANŻ! Zabalował pod gołym niebem z bursztynowym trunkiem... (FOTO)

Sadness 21 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Uzależnienie to zbyt silny przeciwnik zeby wygrać z nim za pomocą d*scisku gdzies na lodzi. Dopiero jak znajdzie się na ulicy to pewnie zaświta myśl o udaniu się do ośrodka. To jest tragedia dla rodziców, zwłaszcza prostych ludzi, którzy nie rozumieją czym jest alkoholizm i narkomania. Polecam terapię zamkniętą na NFZ ale niestety troche sie czeka na miejsce wiec może też być otwarta, która jednak trwa dłużej.