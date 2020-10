Romantyczny Daniel Martyniuk zachwala noc w towarzystwie "sweetheart" Faustyny: "Ostra niczym DIABELSKIE MASERATI"

Randy przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie żal mi jej. Wie jaki on jest. Mimo, że był żonaty, dzieciaty, spotykała się z nim na długo przed rozwodem. Myślę, że zależało jej, by jego małżeństwo nie przetrwało. Ma już Daniela dla siebie, ale na szczęśliwą ani trochę nie wygląda. Jest przeciwieństwem Eweliny, wygląda niezdrowo, chudo, smutno, jakby nie miała kontaktu z rzeczywistością, no i płasko z tyłu i z przodu. Daniel zaklina rzeczywistość, ale wie co stracił. No i Hiszpaneczki są brunetkami, w typie Penelope Cruze, więc wiadomo, że nie o Faustynę mu chodzilo.