Daniel Martyniuk uzewnętrznia się na temat swojej "Hiszpaneczki" i sugeruje, że to Faustyna

Nie straciłem wiary w miłość. Jestem pewien, że kiedyś zwiążę się z mądrą, uczciwą kobietą, która będzie mnie szczerze kochać za to, jaki jestem, i nie będą jej interesowały pieniądze mojego ojca, ale nie w Polsce. Marzę o normalnej rodzinie. Chciałbym mieć dzieci, które mógłbym wychowywać, patrzeć jak dorastają, bawić się z nimi i cieszyć . Może niedługo los znów się do mnie uśmiechnie - imaginował Daniel na łamach tabloidu.

Daniel Martyniuk potwierdza odzyskanie rodowego pierścienia

Jak skończą się moje sądowe sprawy, to pakuję walizki i wyjeżdżam do Hiszpanii. W ogóle życie w Polsce mnie nie interesuje. Jak ureguluję i pozamykam wszelkie sprawy sądowe, to uciekam stąd - zapewniał nawiązując do swojej "hiszpańskiej" kochanki, u boku której miałby wieść spełniony żywot.