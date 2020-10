Oderwany od rzeczywistości Daniel Martyniuk planuje przyszłość swojej córce: "Pragnę, aby śpiewała ROLLING STONESÓW"

Repertuar zespołu Akcent szybko jednak mu się przejadł i Martyniuk junior przestawił się na dzieła legendarnych The Rolling Stones . Jego szczególną uwagę przykuł utwór She's A Rainbow , który niestety zainspirował Daniela do kolejnych przemyśleń. Już wkrótce Daniel podzielił się nimi z instagramową publiką.

Daniel Martyniuk pod sądem

Pragnę tylko jednego, aby moja córka śpiewała muzykę podobną do tego! Bo to niczym pozytywka, sny ukoi ta muzyka czysta. To, co curuś usłyszała, swemu tacie wnet opowiedziała. Eviva 'arte. Bójcie się Boga, kiedyś wszystko zgarnę - czytamy na instagramowym profilu Daniela.