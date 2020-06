Przykładny mąż i ojciec Liroy na rodzinnym spacerze

titi 52 min. temu zgłoś do moderacji 97 30 Odpowiedz

Odrzuca mnie od opozycyjnych gwiazd. Dyskredytuje je hipokryzja, aż dziw bierze, że ktokolwiek to popiera. Z jednej strony obrona mniejszości z drugiej pokrzywdzeni w aferach z kamienicami w W-wie, dalej: murem za dzikami, gdy od Czajki odwracamy wzrok, zapatrzeni w Szwecję i inne opiekuńcze państwa, ale 500+ to rozdawnictwo, tolerujemy - ale tylko tych, którzy myślą jak my, nie używamy mowy nienawiści, ale lajkujemy sok z buraka (żeby tylko!), w czasie pandemii wściekamy sie na rząd, że ogranicza samorządy, a gdy mamy otwierać żłobki i przedszkola krzyczymy, ze nie wiemy jak to zrobić, bo rząd nie powiedział, chcemy maseczek, ale w Warszawa - najbogatszym mieście Polski, nikt nie otrzymał maseczki, bo skąd na to brać, krytykujemy państwo, że nie pomaga przedsiębiorcom oraz wstrzymujemy wypłaty pożyczek z warszawskiego urzędu pracy, choć pieniądze pochodzą z naszych składek na ten fundusz i wreszcie nie chcemy, by prezydentem był długopis i nawołujemy do wyboru marionetki, która gra jak jej zagrają, ale za to wygląda ładnie, jak prawdziwy Europejczyk. Niestety jestem z Warszawy (nie słoik), niestety nie otrzymałam od p. Trzaskowskiego nic prócz zgryzoty, ze opłata uwłaszczeniowa zrujnuje moją rodzinę (na szczęście p. prezydent został zdyscyplinowany i jak prawdziwy długopis - przepraszam - marionetka, zmienił zdanie), podwyżki czynszu oraz chwili rozbawienia, gdy w pierwszych dniach epidemii zmęczony poszedł na zwolnienie. Niestety pamiętam też lata rządów ugrupowania, które Pan Trzaskowski reprezentuje i nie dam się nabrać na ładnie skrojony garnitur, dziarski uśmiech i populistyczna gadkę.