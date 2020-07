Przykładny tata Jakub Rzeźniczak świętuje 3. URODZINY CÓRKI w towarzystwie ukochanej Magdy (FOTO)

jooooo 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

To jest dobry przyklad dla kochanek, ktorym wydaje sie ze moga rozbic malzenstwo. Macie tu jak to wyglada, w wiekszosci to faceci ktorzy uwielbijaja sie puszczac, kochankom wciskaja ze zona taka nie dobra. A odejda od zony tylko wtedy kiedy to ona sama go wyrzuci, i to nie do tej kochanki mimo ze nawet zrobila sobie dziecko tylko nastepnej i nastepnej kochanki.