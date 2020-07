Rodzinny Jakub Rzeźniczak zachwyca się wypadem z ukochaną i córką: "Szczęśliwy dzień z MOIMI DZIEWCZYNAMI" (FOTO)

Dot 27 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Nie rozumiem po co pokazujecie chłopa który zdradzał żone, zrobił dziecko kochance, zostawił kochanke, zwiazał się z inna która już podobno też zdradza. Czy to jest warta promocji nowa jakość mężczyzn? On nawet jakimś wybitnym piłkarzem nie jest 🙄