TYLKO NA PUDELKU: Jakub Rzeźniczak zaprzecza: "NIE ZDRADZIŁEM MAGDY!"

Uyyyyyy 8 min. temu

No sorry czego się spodziewać po relacji gdzie od razu wskakuje się do łóżka i mieszka ze sobą. Było razem od marca.. i już mieszkali razem... Serio ??? Niech ten facet powalczy trochę o względy kobiety..... Jeju jakie to smutne że nie musi bo przecież dziś wszystko daje się na tacy