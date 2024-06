Przyodziana w czarną suknię i WELON Julia von Stein bawiła się na trzecim ślubie babci! "A ja dalej sama" (WIDEO)

W ostatnim czasie najwięcej emocji budzą jednak jej instagramowe złote myśli. Przemawiając do liczącej ponad 300 tysięcy osób internetowej publiczności, Julia von Stein zazwyczaj nie gryzie się w język.

W sobotę na jej profilu pojawił się film z ważnego rodzinnego wydarzenia, a mianowicie trzeciego ślubu jej babci. Julka postanowiła wykorzystać tę okazję do stworzenia zabawnej rolki nawiązującej do swojego niezbyt udanego życia uczuciowego.

W dalszej części wpisu gwiazda TTV zwraca się do babci i składa jej życzenia.

Babciu, kocham Cię i bardzo cieszę się Twoim szczęściem. Wszystkiego najlepszego dla Was na nowej drodze życia. Zawsze mówię, że na miłość nigdy nie jest za późno, a na samotność zawsze jest za wcześnie! Jesteś dla mnie inspiracją i dajesz mi nadzieję, że mi też kiedyś się uda i że nie warto patrzeć na swój wiek. A przede wszystkim jesteś dla mnie wzorem do naśladowania, aby nie patrzeć na to czy coś wypada, tylko być szczęśliwym! Pięknie patrzy się na Ciebie zakochaną i szczęśliwą, a nie płaczącą po śmierci dziadzia - kwituje.