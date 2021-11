Przyodziana w fuksjowe futro Monika Olejnik mknie po świeże kwiaty z torebką za 12 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Holownia 36 min. temu zgłoś do moderacji 46 10 Odpowiedz

Słuchałem ostatnio najnowszego wywiadu z Hołownią dla RMF i ten człowiek mnie coraz bardziej załamuje. Konserwatysta jak PSL. Mówi że kobiety nie powinny mieć prawa do aborcji, a jedynie chce powrócić do tego co było przed 2020 rokiem. On za 2 lata osiągnie mniej niż 10 procent lub w ogóle nie wejdzie do sejmu. Kto na niego głosuje? Zawiedzeni i zdesperowani byli wyborcy Tuska?