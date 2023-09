Przypominamy najbardziej IKONICZNE momenty MTV Video Music Awards: mięsna suknia Gagi, kompromitacja Britney, język Miley... (ZDJĘCIA)

Podczas rozdania MTV Video Music Awards w 2003 r. Britney Spears i Christina Aguilera zaśpiewały "Like a Virgin". Potem na ustach młodszych koleżanek Madonna złożyła pocałunek. Tej samej nocy Justin Timberlake zdobył jedną z nagród na MTV Video Music Awards za teledysk do piosenki "Cry Me a River", w której opowiadał o zerwaniu z Britney Spears (wokalistka miała się ponoć dopuścić wobec niego zdrady). Operatorzy gali nie mogli się powstrzymać i sfilmowali reakcję gwiazdora na widok byłej całującej się z Madonną na scenie. Dziś trudno w to uwierzyć, ale ów pocałunek potraktowano wtedy w kategoriach skandalu.