Przytulny dom Aleksandry Kwaśniewskiej: kanapa z widokiem na ogród, mini biblioteka, ceglane ściany... (ZDJĘCIA)

Aleksandra Kwaśniewska do niedawna była jedną z najlepiej strzegących swojego życia prywatnego osób publicznych. Córka byłego prezydenta dzieliła się z fanami jedynie fragmentami swoich poczynań, od czasu do czasu publikując na Instagramie zdjęcia z podróży czy w towarzystwie swojego męża Kuby Badacha i ich psiego pupila. Ostatnimi czasy w związku z wielkim powrotem do telewizji Kwaśniewska z coraz większą częstotliwością gości w różnych mediach.