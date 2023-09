PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy tygodnia. Posągowa Anja Rubik, cekinowa Sandra Kubicka... (ZDJĘCIA)

Po kilku tygodniach nieobecności w końcu wracamy do Was z naszym cyklem "Pudelek ocenia". Nadszedł czas, by podsumować dokonania rodzimych celebrytek (i nie tylko) w przestrzeni modowej z ostatnich dni. Tym razem zdecydowaliśmy się skupić się wyłącznie na udanych stylizacjach zaprezentowanych przez gwiazdy na czerwonych dywanach. Wiedząc, ile wysiłku prominentki wkładają w strojenie się na wielkie gale, by przebić "lookiem" swoje znane koleżanki, postanowiliśmy sprawiedliwe docenić ich starania.