PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy tygodnia. Wykwintna Kate Middleton, Julia Wieniawa w stylu "wyborczym" (ZDJĘCIA)

Po modowe inspiracje na jesień śmiało możemy zaglądać do garderoby Kate Middleton. Beżowy total look nie jest co prawda w żadnym razie odkryciem Ameryki, ale trzeba dziewczynie przyznać, że robi piorunujące wrażenie. Nie trzeba tu zbyt wiele dodatków. Torebka z tej samej rodziny kolorów, delikatnie kolczyki i biżuteryjne guziki na rękawach wystarczą w zupełności. No i do tego te piękne kasztanowe fale. Jak tu jej nie kochać?