Elegancka Małgorzata Kożuchowska z POWAŻNĄ miną odwiedza warszawską restaurację. Ta stylizacja wywołała AFERĘ (ZDJĘCIA)

Małgorzata Kożuchowska bez wątpienia należy do grona znanych miłośniczek mody. Aktorka regularnie bywa na salonach i przy okazji wielkich wyjść prezentuje kolejne, starannie dobrane stylizacje. Na początku września celebrytka miała na przykład okazję brylować na dwóch eventach w ramach Festiwalu w Wenecji i wówczas zachwyciła w lawendowej sukni oraz kobaltowym komplecie. Kożuchowska nie rezygnuje z dopracowanych stylizacji również na co dzień. Ostatnio sporo emocji wśród internautów wywołał elegancki "look", w którym celebrytka wybrała się na niedzielne wybory. Wszystko za sprawą efektownych butów aktorki.