PUDELEK OCENIA: modowe sukcesy tygodnia. "Markowa" Monika Olejnik, Zendaya niczym bogini... (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik bez dwóch zdań ma smykałkę do mody. Ma też skłonność do przesady, przez co jako zdeklarowana miłośniczka markowych ciuszków niejednokrotnie trafiła na pudelkową listę najgorzej ubranych gwiazd tygodnia. Czarną stylizacją, w którą odziała się do kwiaciarni, dziennikarka udowodniła, że potrafi wyglądać jak milion dolarów. postawiła na czarny "total look", który dopełniła dodatkami z górnej półki. Do dopasowanej, skórzanej spódnicy z rozcięciem u dołu i koszul ze złotymi guzikami dopasowała drogocenne kolczyki z logo Chanel, których ceny wahają się od około 2,5 do nawet ponad 3 tysięcy złotych. Wisienką na torcie były buty Diora za ponad 8 tysięcy. Jesteśmy jak najbardziej na tak!