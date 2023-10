Dostojna Meghan Markle w fikuśnej marynarce za 4,5 tysiąca prawi o zdrowiu psychicznym w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Meghan Markle od dawna nie cieszy się zbyt dobrą prasą. Kolejne podejmowane przez eksksiężną próby zjednania sobie sympatii ludzi biorą w łeb i tylko pogarszają jej i tak już opłakaną sytuację. Ponadto swoimi wynurzeniami o rodzinie królweskiej Amerykanka skutecznie zniechęciła do siebie kalifornijską śmietanką towarzyską, co przełożyło się na odczuwalny deficyt zaproszeń na elitarne imprezy . Nic więc dziwnego, że żona Harry'ego desperacko usiłuje "wymyślić na nowo" swoją karierę w Hollywood, w czym pomóc jej ma zespół ekspertów specjalizujących się w sytuacjach kryzysowych. Jednym z filarów nowego planu emerytowanej aktorki ma być filantropia.

Co gorsza, media zza oceanu donoszą, że 42-latka coraz bardziej traci sprzymierzeńca w mężu, który ma ponoć tęsknić za swoim "starym życiem" w Londynie. Mówi się, że drogi Meghan i Harry'ego powoli rozjeżdżają się, co staje się podłożem małżeńskich spięć.

Sussexowie zdają sobie jednak sprawę, że są najbardziej "cenni" jako para, dlatego zwykle decydują się na wystąpienia publiczne w tandemie. Małżeństwo przybyło we wtorek do Nowego Jorku, gdzie odbyła się dyskusja panelowa z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Pretendentka do miana "ikony stylu" standardowo nie mogła zapomnieć o dopiętej na ostatni guzik stylizacji za grube tysiące. Matka Archiego i Lisbeth przybyła na szczyt odziana w białą marynarkę Altuzarra z odkrytymi ramionami za 4,5 tysiąca złotych, którą zestawiła z białymi spodniami i pasującymi szpilkami. Jej 39-letni mąż zadał szyku w eleganckim granatowym garniturze.