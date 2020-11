Pudelek przypomina: Dziewięć lat temu Hanka Mostowiak zginęła w kartonach (FOTO)

7 listopada 2011 roku oblicze polskich seriali zmieniło się nieodwracalnie: Dwójka wyemitowała 862. odcinek M jak Miłość , w którym Hanka Mostowiak ( Małgorzata Kożuchowska ) uległa wypadkowi, lądując w stercie kartonów . Odcinek zapowiadano obrazowo jako "Ostatnią drogę Hanki Mostowiak" . Epizod okazał się hitem: w dniu emisji obejrzało go ponad 8 milionów widzów (!) , czyli prawie połowa osób, które o tamtej porze miały włączony telewizor. Do tej pory pamiętna scena jest dostępna na YouTubie, gdzie odtworzono ją prawie... 2 miliony razy !

Ściśle rzecz ujmując, Hanka nie zginęła w kartonach od razu . Zmarła w szpitalu, bo okazało się, że miała tętniaka mózgu, który pękł w trakcie zderzenia. Niestety, nie było przy niej Marka (Kacper Kuszewski) , a pomocy próbowała udzielić jej siostra Ania (Tamara Arciuch) . Kobiety wracały z grobu rodziców w Suwałkach, gdy na drodze przed Grabiną pojawiła się dziewczynka. Przerażona Hanka Mostowiak straciła panowanie nad pojazdem i wjechała w kartony. Do tej pory nie wiadomo, skąd się tam wzięły.

Chociaż śmierć Hanki w kartonach błyskawicznie stała się memem (zakładano nawet wydarzenia na Facebooku "Nie dla pochowania Hanki na Wawelu" ), spekulowano, że "ostatnia droga Hanki Mostowiak" była prorocza . Kożuchowska odeszła z serialu w atmosferze niesmaku, chcąc zerwać z dotychczasowym wizerunkiem. Mówiono, że Ilona Łepkowska , ówczesna scenarzystka M jak Miłość, poczuła się urażona tą decyzją i stąd tak groteskowa śmierć bohaterki. W pewnym momencie spekulowano, że Hanka Mostowiak wróci do M jak Miłość jako duch . Nikt nie chciał być jednak przez nią nawiedzony i z pomysłu zrezygnowano.

Co działo się przez ten czas z Kożuchowską? Odeszła z M jak Miłość i zagrała między innymi w serialu kryminalnym Nowa, jednak produkcję zdjęto po jednym sezonie. Potem przyszły Rodzinka.pl, Prawo Agaty, Druga szansa i produkcje Patryka Vegi. Ostatnio Małgorzata Kożuchowska zagrała w katolickim dramacie o Ojcu Pio, dramacie o kredytach we frankach Banksterzy, a w przyszłym roku zobaczymy ją w Gierku. Zerwanie z wizerunkiem Hanki chyba się udało, zwłaszcza po scenach w Plagach Breslau: "Groźna" Kożuchowska popisuje się kloacznym słownictwem w zwiastunie nowego filmu Vegi: "Jaka to rasa? KU*WA SRAKA"