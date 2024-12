Pytanie o nos ewidentnie ROZWŚCIECZYŁO Sylwię Bombę. Celebrytka dobitnie odpowiedziała na CHAMSKI komentarz internauty

Wulgarnie, ale... słusznie. Ja bym odpowiedziała: Co Ty masz z... mózgiem? To Sylwia jest nienormalna, że ma nos jaki ma, czy typ, który specjalnie włazi na jej konto i zostawia chamski komentarz? Co trzeba mieć w głowie żeby robić takie rzeczy? Rozmawiałam z nową fryzjerką, (moja pierwsza wizyta), tak o wszystkim po trochu. Mówi, że pracuje od blisko 20 lat i atrakcyjni klienci bardzo rzadko komentują cudzy wygląd. Najwięcej chamskich uwag mają Ci, którym do ideału... bardzo daleko. Ci, którzy zostawiają takie komentarze o nosach, tyłkach, brzuchach, czymkolwiek chyba liczą, że od tego... ich własne, wyżej wymienione, będą atrakcyjniejsze. Ludzie mylą własne zdanie i gust z podłością powodowaną najczęściej licznymi kompleksami i frustracjami. 🤷