Sylwia Bomba tłumaczy fance, czemu nie walczy z wadą zgryzu: "Zupełnie zmieniłyby mi się RYSY TWARZY"

Wyglada ważniejszy niż zdrowie ? Jakby wyglądała jak aneglina jolie to rozumiem ale takich rysów nie szkoda. Czym są 2 miesiące w porównaniu do czasu ile by się chciało przeżyć. Jej się cofa wszystko do tyłu. Zeby ma pewnie starte bO Jej szczęka i owal twarzy zaczyna przypominać osobę bez zębow.