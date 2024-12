Sylwia Bomba wyprawiła córce bajkowe 6. urodziny

Ostatnio w jakiś rolkach wyskoczyła mi bomba i jej dziecko.🤦🏼‍♀️ Oczywiście reklama ale nie wiem czego. Widok tej małej zniechęcil mnie do obejrzenia do końca. Pierwsze o czym pomyślałam,to ,że lepiej by było dla wszystkich ,gdyby to dziecko pozostało anonimowe.